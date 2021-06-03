سوريا.. الجبهة الآشورية تدين اختطاف أحد أعضائها وتطالب بالإفراج عنه

دانت جبهة "السلام والحرية" الآشورية في شمال شرق سوريا، اختطاف المسلحين عضو المكتب الإعلامي في الجبهة حسام القس، مطالبة بإطلاق سراحه فورا.

وجاء في بيان الجبهة: "علمنا أن مجموعة من المسلحين المقنعين أقدموا بعد ظهر اليوم الخميس على اختطاف عضو مكتب الإعلام وعضو المنظمة الآشورية حسام القس، وهو يهم بركوب سيارته من أمام أحد المحال في مدينة (ديرك – المالكية)، وانهالوا عليه ضربا واقتادوه إلى جهة مجهولة".

وأضافت: "إننا في جبهة (السلام والحرية) إذ ندين عملية الاعتداء والخطف اللذين تما بشكل مناف للقانون بحق زميلنا، فإننا نحمل الإدارة الذاتية المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء باعتبارها وحدها الممتلكة للسلاح وصاحبة سلطة الأمر الواقع في المنطقة والمسؤولة عن أمن وحياة مواطنينا وحريتهم في التعبير عن آرائهم السلمية".

وتابعت: "نطالب بإطلاق سراحه فورا وتقديم الجناة إلى المحاكمة".



المصدر: RT + "جبهة الحرية والسلام"