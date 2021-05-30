وفد إعلامي مصري يتوجه إلى قطاع غزة

وصل وفد إعلامي مصري إلى قطاع غزة اليوم الأحد، لمرافقة وفد مصري بهدف الاطلاع على جهود اعادة اعمار غزة.

وتأتي زيارة الوفد بعد إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في رسالة وجهها إلى نظيره الفلسطيني محمود عباس عن دعم القاهرة للشعب الفلسطيني.

وقام رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، بتسليم عباس رسالة السيسي في رام الله اليوم.

ومن المقرر أن يتوجه يتوجه وفد مصري لقطاع غزه يوم غد الاثنين وسيكون باستقباله في غزة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الاسكان ووزيرة الصحة. وسيقوم الوفد الوزاري الفلسطيني باطلاع الوفد المصري على آلية إعمار غزة.

المصدر: RT