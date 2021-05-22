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روسيا: نعمل على منع تأثر إمدادات "سبوتنيك V" إلى فلسطين بالتصعيد الحالي في الشرق الأوسط

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روسيا: نعمل على منع تأثر إمدادات
Sputnik
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أعلنت موسكو أنها تبذل قصارى الجهد من أجل منع التصعيد الحالي في منطقة نزاع الشرق الأوسط من التأثير على تطبيق الاتفاقات الخاصة بتصدير لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى الأراضي الفلسطينية.

وقال ممثل عن وزارة الخارجية الروسية في حديث لوكالة "نوفوستي" اليوم السبت: "نبذل جهودا كي لا يؤثر التصعيد الحالي حول القدس الشرقية وقطاع غزة سلبا على التعاون بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ووزارة الصحة الفلسطينية بخصوص الإمدادات القادمة للقاح الروسي".

وأكد أن الخطط بهذا الشأن لا تزال قيد العمل ومن المفترض أن يتم تصدير اللقاح الروسي إلى فلسطين في المواعيد المتفق عليها بين الطرفين.

المصدر: "نوفوستي"

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