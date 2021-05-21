بالصور.. الحياة تعود إلى غزة

بعد التوصل إلى وقف إطلاق للنار فجر اليوم الجمعة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بدأت مظاهر الحياة تعود إلى قطاع غزة الذي شهد قصفا إسرائيليا كثيفا على مدى 11 يوما.

ويظهر في الصورة التي حصلت عليها RT، بدء رفع أنقاض المباني التي دمرت جراء القصف الإسرائيلي، فيما يعمل شرطي سير على تسيير حركة المرور.

RT

RT

وفي السياق، أفاد مراسل RT بأن السلطات الإسرائيلية قررت فتح معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي قطاع غزة عند الساعة التاسعة صباحا ولعدة ساعات لإدخال وقود وبضائع عالقة.

كما تم انتشال جثامين 4 فلسطينيين من نفق قصفه الجيش الإسرائيلي في القرارة شرق خانيونس في بداية الأحداث.

RT

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن مساء يوم أمس الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغه أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية سيبدأ خلال أقل من ساعتين.

المصدر: RT