بوريل: لا بديل عن التسوية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين والعودة لبحث حل الدولتين أولوية قصوى

رحب الاتحاد الأوروبي بالهدنة المعلنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين لوقف التصعيد الأخير حول قطاع غزة، مشددا على أهمية العودة إلى بحث تسوية النزاع وفقا لحل الدولتين.

وأعرب المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل في بيان صدر عنه اليوم الجمعة عن امتنانه لمصر وقطر والأمم المتحدة والولايات المتحدة وكل الأطراف الأخرى التي لعبت دورا في تأمين الهدنة، مبديا صدمة الاتحاد وحزنه إزاء الضحايا الذين سقطوا خلال الأيام الـ11 الماضية.

وتابع: "أكد الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا على أن الوضع في قطاع غزة لم يعد من الممكن تحمله، وحل سياسي وحده سيجلب السلام المستدام وسينهي النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي".

وأشار المفوض الأوروبي أن "استئناف أفق سياسي" تمهيدا لتطبيق حل الدولتين لا يزال حاليا هدفا ذا أهمية قصوى، معربا عن استعداد الاتحاد لدعم جهود السلطات الإسرائيلية والفلسطينية في هذا الاتجاه.

ولفت بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال على تواصل مع الشركاء الدوليين الرئيسيين بمن فيهم الولايات المتحدة ودول إقليمية، بالإضافة إلى شركائه في الرباعية، من أجل وضع حد للنزاع.

المصدر: RT