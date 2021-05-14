البحرين تدين "بشدة" الغارات الإسرائيلية على غزة

دان وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، في اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية بأن الجانبين بحثا يوم الجمعة "تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، والاعتداءات الإسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وجدد الوزير البحريني "إدانة مملكة البحرين الشديدة للهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة"، معبرا عن "تعازي مملكة البحرين قيادة وشعبا للسلطة الفلسطينية وشعب دولة فلسطين الشقيق في الشهداء الذين سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

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وأعرب الوزير عن تضامن البحرين مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا "موقف مملكة البحرين الداعم بقوة للقضية الفلسطينية، وذلك إيمانا منها بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

ورحب الزياني بدعوة السعودية لعقد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، مؤكدا أيضا على دعم البحرين لجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

المصدر: وكالة أنباء البحرين