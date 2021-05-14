الإمارات: قلقون إزاء تصاعد العنف في فلسطين وإسرائيل ونعول على ما يحمله اتفاق أبراهام للعيش بسلام

أعربت الإمارات، الجمعة، عن "قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين"، مؤكدة استعدادها التام لـ"دعم جميع الجهود التي تهدف إلى تهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوترات".

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبد الله بن زايد: "تضم الإمارات صوتها إلى الآخرين في الدعوة إلى الوقف الفوري للعنف والأعمال العدائية وتدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار وبدء حوار سياسي".

وأضاف: "الأحداث الأليمة التي شهدناها الأسبوع الماضي هي تذكير هام بضرورة البدء في الحوار السلمي والمصالحة، ونعول في هذا الشأن على ما تحمله اتفاقيات إبراهيم من وعود لأجيالنا الحالية والمقبلة بالعيش مع جيرانهم في سلام وكرامة وازدهار".

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وأعرب بن زايد عن خالص تعازيه في جميع الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال القتال الأخيرة، مؤكدا استعداد بلاده "التام لدعم جميع الجهود التي تهدف إلى تهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوترات".

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

المصدر: "وام"