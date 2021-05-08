90 ألف فلسطيني يحيون ليلة القدر في الأقصى رغم العراقيل الإسرائيلية

يحيي أكثر من 90 ألف مصل فلسطيني السبت ليلة القدر في المسجد الأقصى، رغم الإجراءات الأمنية المشددة وغير المسبوقة التي اتخذتها القوات الإسرائيلية في مدينة القدس.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان مقتضب: "أكثر من 90 ألف مصل يحيون ليلة القدر بالمسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات الاحتلالية الصعبة، ومنع العديد من المصلين من الوصول والإغلاق على سكان الضفة الغربية".

وشددت القوات الإسرائيلية إجراءاتها الأمنية غير المسبوقة في مدينة القدس تزامنا مع توافد آلاف الفلسطينيين على المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر.

وقال شهود عيان، إن القوات الإسرائيلية المدججة بالأسلحة زادت انتشارها بأعداد كبيرة في مناطق القدس الشرقية وعند بوابات المسجد الأقصى، وخاصة باب العامود وباب الساهرة وباب الأسباط.

وأشاروا إلى أن التشديدات الإسرائيلية في المدينة بدأت منذ حلول شهر رمضان، لكن إسرائيل ضاعفت قواتها خلال الأيام القليلة الماضية واليوم مع إحياء الفلسطينيين لليلة القدر.

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وأفادت مصادر محلية بأن عدة مناطق وسط مدينة القدس، وخاصة منطقة باب حطة تشهد توترا بسبب محاولات المستوطنين استفزاز المقدسيين، لكن دون أن يصل الأمر إلى مواجهات.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، خاصة في منطقة باب العامود وحي الشيخ جراح.

ومساء الجمعة، أسفرت اعتداءات إسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى عن إصابة 205 أشخاص بالوجه والعين والصدر بالرصاص المطاطي، حسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

المصدر: وكالات