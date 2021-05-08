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وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن رسائل بين إسرائيل وقطر لمنع التصعيد في غزة

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن رسائل بين إسرائيل وقطر لمنع التصعيد في غزة
Reuters AMMAR AWAD
المواجهات في القدس الشرقية
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أفادت قناة "11" الإسرائيلية نقلا عن مصادر فلسطينية، بأن قطر تبذل جهودها لمنع أحداث القدس من أن تتحول إلى جولة تصعيد جديد في قطاع غزة.

وحسب موقع "كان" العبري، فقد أشارت المصادر إلى أنه "تم تبادل رسائل نهاية الأسبوع بين تل أبيب والدوحة، عن طريق رئيس الموساد يوسي كوهين ومسؤول قطري".

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وأضافت أن "الهدف من الرسائل هو الحفاظ على الهدوء على الجبهة الجنوبية"، مشيرة إلى أن "هذا هو سبب دخول الأموال القطرية إلى غزة ليل الخميس والجمعة".

ولفتت إلى أن "حركة حماس أوقفت هجوما صاروخيا من قطاع غزة على خلفية أحداث القدس الشرقية".

وحسب المصادر، فإن "التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الخطاب الصريح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد ألقي على مضض، وقد تم جره إلى هذا الأمر دون خيار، لأن هذا ما يتوقعه الشارع منه كقائد".

وأشارت إلى أن "عباس لا يريد التصعيد خشية فقدان السيطرة".

 

المصدر: "كان"

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