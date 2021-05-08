بالصور.. وحدة "برق" الفلسطينية تطلق بالونات حارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزة

أطلقت وحدة "برق" في قطاع غزة دفعات كبيرة من البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة، على خلفية التصعيد في القدس الشرقية.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أفادت بنشوب ستة حرائق على الأقل في غلاف غزة نتيجة للبالونات، ثلاثة منها في محمية طبيعية واقعة قرب حدود القطاع.

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ويأتي ذلك على خلفية إصابة أكثر من 200 فلسطيني و17 من عناصر الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات اندلعت الليلة الماضية في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وباب العامود في القدس.

المصدر: RT