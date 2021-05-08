 
مباشر

بالصور.. وحدة "برق" الفلسطينية تطلق بالونات حارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزة

أخبار العالم العربي

بالصور.. وحدة
Reuters AMMAR AWAD
المواجهات في القدس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qcpy

أطلقت وحدة "برق" في قطاع غزة دفعات كبيرة من البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة، على خلفية التصعيد في القدس الشرقية.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أفادت بنشوب ستة حرائق على الأقل في غلاف غزة نتيجة للبالونات، ثلاثة منها في محمية طبيعية واقعة قرب حدود القطاع.

إقرأ المزيد
حرائق جديدة في غلاف غزة بسبب بالونات حارقة
حرائق جديدة في غلاف غزة بسبب بالونات حارقة
بالصور.. وحدة
بالصور.. وحدة

بالصور.. وحدة
بالصور.. وحدة
بالصور.. وحدة

ويأتي ذلك على خلفية إصابة أكثر من 200 فلسطيني و17 من عناصر الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات اندلعت الليلة الماضية في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وباب العامود في القدس.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تابع على الهواء تحليق الصاروخ الصيني التائه قبيل سقوطه!