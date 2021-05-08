مصر.. فقدان 5 أشخاص بحادث انقلاب "تروسيكل" بالإسكندرية - صورة

أعلنت مصادر أمنية مصرية عن فقدان 5 أشخاص في حادث انقلاب "تروسيكل" يقل 12 عاملا إلى مجرى مشروع ناصر المائي بالقرب من محطة 4 بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية.

وأشارت المصادر إلى أن شرطة العامرية ثان وقوات إدارة الحماية المدنية "الإنقاذ النهري"، انتقلت على الفور إلى موقع الحادث.

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وتبين من الفحص الأولي ووفقا لشهود العيان، أن "عجلة القيادة اختلت بيد سائق (التروسيكل – دراجة نارية بثلاث عجلات)، والذي كان يقل عمالا بالأجرة اليومية، جميعهم مقيمون بقرية الجلاء ويعملون بشركة الروضة، ما أدى إلى سقوطه في المجرى المائي بالقرب من قرية الجلاء بالعامرية".

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وأضافت التحريات أن "التروسيكل" كان يقل نحو 12 عاملا، جرى إنقاذ 7 منهم فيما لا يزال 5 آخرون مفقودين".

المصدر: "المصري اليوم"