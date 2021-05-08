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مصر.. فقدان 5 أشخاص بحادث انقلاب "تروسيكل" بالإسكندرية - صورة

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مصر.. فقدان 5 أشخاص بحادث انقلاب
Globallookpress Soeren Stache/ZB
مدينةالإسكندرية بمصر - أرشيف
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أعلنت مصادر أمنية مصرية عن فقدان 5 أشخاص في حادث انقلاب "تروسيكل" يقل 12 عاملا إلى مجرى مشروع ناصر المائي بالقرب من محطة 4 بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية.

وأشارت المصادر إلى أن شرطة العامرية ثان وقوات إدارة الحماية المدنية "الإنقاذ النهري"، انتقلت على الفور إلى موقع الحادث.

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وتبين من الفحص الأولي ووفقا لشهود العيان، أن "عجلة القيادة اختلت بيد سائق (التروسيكل – دراجة نارية بثلاث عجلات)، والذي كان يقل عمالا بالأجرة اليومية، جميعهم مقيمون بقرية الجلاء ويعملون بشركة الروضة، ما أدى إلى سقوطه في المجرى المائي بالقرب من قرية الجلاء بالعامرية".

مصر.. فقدان 5 أشخاص بحادث انقلاب
almasryalyoum.com
انقلاب "تروسيكل" داخل مجرى مائي في الإسكندرية

وأضافت التحريات أن "التروسيكل" كان يقل نحو 12 عاملا، جرى إنقاذ 7 منهم فيما لا يزال 5 آخرون مفقودين".

المصدر: "المصري اليوم"

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