مصر.. محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث سقوط عمال بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بالعدوة
ذكر بيان لمحافظة المنيا في مصر أن محافظ الإقليم اللواء أسامة القاضي ونائبه محمد أبو زيد يتابعان تداعيات حادث سقوط عدد من العمال بغرفة صرف صحي بقرية صفانية بمركز العدوة.
وأفاد مراسل RT في مصر بأن محافظ الإقليم اللواء أسامة القاضي توجه إلى مكان الحادث لمتابعة التطورات والوقوف على آخر التطورات.
وفي التفاصيل، قال مراسلنا إنه وأثناء عمل الشركة المنفذة للاعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة مما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي.
وأضاف أنه وعلى إثر ذلك تجمع عدد كبير من العمال وأهالى القرية ونزلوا إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة إنقاذه.
وتابع قائلا إن الحادث أسفر عن وفاة 6 عمال وإصابة 13 آخرين.
وأشار المراسل إلى أنه قد تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف بالإضافة إلى انتقال فريق من الإنقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث.
وذكر أنه تم نقل المصابين لمستشفى مغاغة المركزي، موضحا أن 12 مصابا غادروا المشفى بعد تحسن حالتهم وإجراء كافة الفحوصات اللازمة، فيما يوجد عامل واحد تحت المتابعة وحالته مستقرة.
المصدر: RT - ناصر حاتم