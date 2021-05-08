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مصر.. محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث سقوط عمال بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بالعدوة

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مصر.. محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث سقوط عمال بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بالعدوة
RT
مصر.. محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث سقوط عمال بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بالعدوة
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ذكر بيان لمحافظة المنيا في مصر أن محافظ الإقليم اللواء أسامة القاضي ونائبه محمد أبو زيد يتابعان تداعيات حادث سقوط عدد من العمال بغرفة صرف صحي بقرية صفانية بمركز العدوة.

وأفاد مراسل RT في مصر بأن محافظ الإقليم اللواء أسامة القاضي توجه إلى مكان الحادث لمتابعة التطورات والوقوف على آخر التطورات.

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وفي التفاصيل، قال مراسلنا إنه وأثناء عمل الشركة المنفذة للاعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة مما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي.

وأضاف أنه وعلى إثر ذلك تجمع عدد كبير من العمال وأهالى القرية ونزلوا إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة إنقاذه.

وتابع قائلا إن الحادث أسفر عن وفاة 6 عمال وإصابة 13 آخرين.

وأشار المراسل إلى أنه قد تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف بالإضافة إلى انتقال فريق من الإنقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث.

وذكر أنه تم نقل المصابين لمستشفى مغاغة المركزي، موضحا أن 12 مصابا غادروا المشفى بعد تحسن حالتهم وإجراء كافة الفحوصات اللازمة، فيما يوجد عامل واحد تحت المتابعة وحالته مستقرة.

مصر.. محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث سقوط عمال بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بالعدوة
RT
مصر.. محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث سقوط عمال بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بالعدوة
RT

المصدر: RT - ناصر حاتم

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