مصر.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين سقطوا في بئر للصرف الصحي

لقي 5 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 8 آخرون، سقطوا في بئر للصرف الصحي بقرية صفانية بمركز العدوة شمال المنيا المصرية.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا من أهالي قرية صفانية بمركز العدوة شمال المنيا، بتعرض مواطنين للاختناق داخل غرفة طرد بمشروع الصرف الصحي بالقرية.

وانتقل فريق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين سقوط عدد من شباب القرية بغرفة طرد للصرف الصحي بالقرية مما تسبب في مصرع 5 منهم اختناقا، وإصابة 8 آخرين.

ناصرحاتم ـ القاهرة

المصدر: RT