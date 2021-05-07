مصر.. مصدر يكشف تفاصيل اصطدام عربة مترو بدعامة معدنية - فيديو

كشف مصدر بمترو الأنفاق في مصر تفاصيل اصطدام عربة قطار بدعامة معدنية من ممر المترو بمحطة قباء بالخط الثالث، وتحديدا في شارع جسر السويس.

وأكد المصدر، أن "إحدى عربات النقل اصطدمت بممر المترو نظرا لارتفاع حمولة القطار مما أدى لسقوط جزء من جسم المحطة المصنوع من الألومنيوم، والذي تسبب في تهشم جانب من أجزاء المحطة دون وقوع خسائر بشرية".

وأوضح المصدر، أن "حركة الخط الثالث للمترو لم تتأثر بالحادث خاصة، وأن الجزء المتضرر بعيدا عن سير القطار"، مشيرا إلى أنه "جار حصر الأضرار وإصلاحها".

وتضم محطة "قباء" مصاعد كهربائية لنقل الركاب من رصيف الشارع إلى رصيف القطار، وكذلك ماكينات آلية لاستخراج التذاكر لتفادي الوقوف أمام الشبابيك، بالإضافة إلى أن المحطة تم تصميمها على الطراز الأوروبي.

وبدأ تنفيذ المحطة في عام 2012 وتكلفتها الإجمالية تصل إلى 128 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مراحلها الأولى والثانية والرابعة وجاري استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة منها.



المصدر: "صدى البلد"