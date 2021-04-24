مترو مصر.. الشركة المشغلة تصدر بيانا بعد حريق بين محطتين

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن انتظام حركة القطارات بالخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان فى الاتجاهين بجميع المحطات.

وقالت الشركة اليوم السبت إنه "حدث تعطيل للحركة بعد نشوب حريق نتيجة انفجار عربة أنابيب بوتوجاز بجوار سور المترو من الخارج، بين محطتى دار السلام وحدائق المعادي".

وبينت أن الحريق تسبب فى تصاعد الأدخنه بكثافة وحجب الرؤية على السائقين مما أدى إلى توقف حركة القطارات بالاتجاهين لمدة 30 دقيقة فقط للاطمئنان على حركة المسير وثم تسيير حركة القطارات بشكل طبيعي.

شكراً لقوات الحماية المدنية ساهمت في اطفاء حريق اليوم ونجدتنا من كارثة وادارة تشغيل المترو التعامل الجيد لخروج الركاب... Опубликовано ‎شباب دار السلام‎ Суббота, 24 апреля 2021 г.

وأوضحت الشركة أنه تم الدفع بعدد من القطارات لامتصاص الزحام في المنطقة المذكورة.

كما أكدت أن حركة القطارات بالخط الأول والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعي الآن وبكامل طاقتها.

المصدر: "الأهرام"