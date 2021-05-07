مراسلتنا: أنباء عن مقتل فلسطينيين اثنين بإطلاق نار قرب جنين

أفادت مراسلتنا الجمعة بورود أنباء عن إطلاق نار على شبان فلسطينيين عند معبر سالم قرب جنين، شمال الضفة الغربية، ونقلت عن الإعلام العبري تأكيده سقوط قتلى.

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ووفق المعلومات الأولية، فإن الحديث يدور عن إطلاق النار على شبان فلسطينيين، يقال إنهم أطلقوا النار على حاجز إسرائيلي.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بمقتل فلسطينيين اثنين وجرح ثالث، خلال إطلاق النار.

بدوره، قال موقع "والاه" الإسرائيلي، إن "3 فلسطينيين اقتربوا من مدخل معبر سالم مسلحين ببندقية "كارلو" وبدأوا بإطلاق النار. وردا على ذلك، أطلق عناصر الجيش الإسرائيلي الذين كانوا في الموقع النار عليهم، مما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة الثالث بجروح قاتلة. فيما لم تقع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي".

ولفت الموقع إلى أن قوات عسكرية كبيرة وصلت إلى مكان الحادث، حيث بأت التحقيقات.



يتبع..