 
مباشر

مراسلتنا: أنباء عن مقتل فلسطينيين اثنين بإطلاق نار قرب جنين

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: أنباء عن مقتل فلسطينيين اثنين بإطلاق نار قرب جنين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qcc5

أفادت مراسلتنا الجمعة بورود أنباء عن إطلاق نار على شبان فلسطينيين عند معبر سالم قرب جنين، شمال الضفة الغربية، ونقلت عن الإعلام العبري تأكيده سقوط قتلى.

إقرأ المزيد
اشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين في القدس الشرقية
اشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين في القدس الشرقية

ووفق المعلومات الأولية، فإن الحديث يدور عن إطلاق النار على شبان فلسطينيين، يقال إنهم أطلقوا النار على حاجز إسرائيلي.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بمقتل فلسطينيين اثنين وجرح ثالث، خلال إطلاق النار. 

بدوره، قال موقع "والاه" الإسرائيلي، إن "3 فلسطينيين اقتربوا من مدخل معبر سالم مسلحين ببندقية "كارلو" وبدأوا بإطلاق النار. وردا على ذلك، أطلق عناصر الجيش الإسرائيلي الذين كانوا في الموقع النار عليهم، مما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة الثالث بجروح قاتلة. فيما لم تقع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي".

ولفت الموقع إلى أن قوات عسكرية كبيرة وصلت إلى مكان الحادث، حيث بأت التحقيقات.


يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا