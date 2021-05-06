اشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين في القدس الشرقية

تراشق فلسطينيون ومستوطنون إسرائيليون بالحجارة والكراسي في أحد أحياء القدس الشرقية، قبل أن تتحرك الشرطة الإسرائيلية لفض الاشتباك واعتقال ما لا يقل عن 7 أشخاص.

واندلعت أعمال العنف في حي الشيخ جراح، حيث يتعرض عشرات الفلسطينيين لخطر الطرد بعد معركة قانونية طويلة مع مستوطنين يحاولون الاستيلاء على عقارات في الحي الواقع شمال البلدة القديمة في القدس.

ويجتمع المتظاهرون الفلسطينيون لتناول إفطار رمضان على طاولات طويلة أقيمت في الخارج.

في المقابل، أقام المستوطنون اليوم الخميس طاولة ومظلة عبر الشارع، وانضم إليهم إيتامار بن غفير، وهو زعيم حزب يميني متطرف له جذور في جماعة متطرفة عنيفة معادية للعرب.

وأظهر تسجيل مصور تم تداوله على الإنترنت في وقت لاحق الجانبين يتبادلان قذف الحجارة والكراسي، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية.

وقالت الشرطة: "نعمل مع شرطة الحدود لمنع الاحتكاك بين الجانبين في هذه المرحلة.. الحدث تحت السيطرة. سبعة أشخاص اعتقلوا لزعزعة السلام ومهاجمة الشرطة".

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة سنة 67 وضمتهما في خطوة غير معترف بها دوليا.

المصدر: "أ ب"