 
مباشر

إسرائيل تستدعي سفراء أوروبيين على خلفية حوالات مالية لفلسطين

أخبار العالم العربي

إسرائيل تستدعي سفراء أوروبيين على خلفية حوالات مالية لفلسطين
Reuters MOHAMAD TOROKMAN
أعلام فلسطينية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qc83

استدعت الخارجية الإسرائيلية عددا من سفراء الدول الأوروبية، عقب تحقيق لـ"الشاباك" كشف عن تحويل منظمات حكومية أوروبية وفلسطينية، أموالا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأشار بيان عن الخارجية الإسرائيلية إلى أن ممثلي الوزارة التقوا دبلوماسي تلك الدول الأوروبية، وأوضحوا لهم "الجدية التي تنظر بها إسرائيل إلى هذا الأمر وعرضوا عليهم نتائج التحقيق".

وأكد البيان، أن "النتائج تضمنت أدلة على أن الأموال الحكومية الأوروبية ذهبت إلى منظمة تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتي تم تصنيفها على أنها جماعة (إرهابية) في أوروبا".

وطالب ممثلو الخارجية الإسرائيلية سفراء تلك الدول بـ"تجميد تحويلات التمويل على الفور إلى تلك المؤسسات التي تعمل تحت غطاء المنظمات الإنسانية"، مشددين على "ضرورة فرض الرقابة الدقيقة التي ستمنع استمرار التمويل لهذه المنظمة".

وأوضحت وزارة الخارجية لممثلي الدول الأوروبية أهمية إجراء حوار يهدف إلى تشديد الرقابة والإشراف على الأموال المحولة إلى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا