إسرائيل تتهم إسبانية بمساعدة جماعة فلسطينية محظورة

اتهمت إسرائيل الخميس امرأة إسبانية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب بالبلاد، بتقديم كميات كبيرة من التبرعات من حكومات أوروبية إلى منظمة فلسطينية مسلحة ومحظورة.

ووجهت المحكمة العسكرية في الضفة الغربية مذكرة الاتهامات لخوانا رويز سانشيز بعد تحقيق دام أكثر من عام في تمويلها "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

ورويز، المواطنة الإسبانية المقيمة في الضفة الغربية منذ نحو 30 عاما، تعمل لصالح مؤسسة "لجان العمل الصحي" وهي منظمة فلسطينية أهلية تقدم الخدمات الطبية في الأراضي الفلسطينية.

تضمنت لائحة الاتهامات جرائم تمويل الإرهاب وجرائم أخرى. ووفقا لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، فمن المتوقع أن توجه اتهامات مشابهة خلال الأيام المقبلة لكبير محاسبي المنظمة الأهلية الفلسطينية والمحاسب السابق والمدير السابق لقسم المشتريات.

وكانت رويز (62 عاما) محتجزة لدى السلطات الإسرائيلية دون اتهامات منذ إلقاء القبض عليها في منزلها قرب بيت لحم في 13 أبريل. وقدمت السلطات الإسبانية لها المساعدة القنصلية كما رافقها نائب القنصل العام خلال جلسات المحكمة، حسبما أوضحت وزارة الخارجية الإسبانية.

Personas y organizaciones salen a las calles de las ciudades para exigir la inmediata puesta en libertad de Juana y sus compañeros de @HWCPalestinehttps://t.co/VUf2QcKhRM#libertadjuana#freedomforjuanapic.twitter.com/w8f3wYCKB4 — FreedomForJuana (@freedomforjuana) May 2, 2021

المصدر: "أسوشيتد برس"