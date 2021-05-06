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الأردن.. قبول استقالة مستشار الملك وتعيين مدير جديد لمكتبه

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الأردن.. قبول استقالة مستشار الملك وتعيين مدير جديد لمكتبه
Reuters
الملك الأردني عبدالله الثاني، صورة من الأرشيف
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أفاد مراسلنا في الأردن، بأن إرادة ملكية صدرت الخميس، بالموافقة على استقالة كمال قاسم الناصر مستشار الملك الأردني عبدالله الثاني من منصبه، وتعيين جعفر حسان مديرا لمكتب الملك.

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وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الناصر من منصبه، اعتبارا من تاريخ من اليوم السادس من مايو 2021، وتعيين حسان مديرا لمكتب الملك عبدالله الثاني، اعتبارا من التاريخ عينه.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة كل من مستشارة الشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي زينة زيد رشاد طوقان، ومستشارة الملك للسياسات هيفاء تركي حديثه الخريشا من منصبهما، اعتبارا من تاريخ اليوم.

المصدر: RT

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