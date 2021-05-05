مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن "استشهاد مواطن أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية أودلا جنوب نابلس".

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن إصابة مواطنين اثنين، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في القرية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن "قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها مواطنان، أحدهما بعيار ناري حي في ظهره، والآخر بعيار معدني مغلف بالمطاط".

المصدر: RT + "وفا"