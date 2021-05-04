مواجهات واعتقالات في حي الشيخ جراح في القدس

حصل فريق آرتي على فيديو يوثق مواجهات واعتقالات جديدة في حي الشيخ جراح في القدس يوم الثلاثاء 4 مايو.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن عن وقوع إصابتين خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في حي الشيخ جراح بالقدس، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفى.

وتظاهر سكان حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة يوم أمس الأحد احتجاجا على مخطط طرد عائلات فلسطينية من منازلها في الحي، والسماح لمستوطنين إسرائيليين بالاستيلاء عليها.

ودعا المشاركون إلى "تصعيد المقاومة الشعبية في الحي الذي يتعرض إلى أبشع سياسات التطهير العرقي في القدس، والعمل على تكثيف التضامن مع كل أهالي الحي".



المصدر: RT