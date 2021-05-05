الدبيبة: نختلف مع اليونان بشأن الاتفاقية البحرية مع تركيا ولن نفرط فيها

أكد رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، اختلاف وجهات النظر بين حكومته واليونان حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المبرمة في نوفمبر 2019 بين حكومة الوفاق الليبية السابقة وتركيا.

وقال الدبيبة، في تصريح متلفز أدلى به خلال حوار مع قناة "الجزيرة" القطرية التي نشرت مقطع منه اليوم الأربعاء، إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الانتقالية التي يترأسها تختلف مع اليونان في نقطتين، أولاهما تقييم مذكرة التفاهم المذكورة مع تركيا.

وأشار الدبيبة إلى أن تلك الاتفاقية منحت الجانب الليبي "مساحات اقتصادية واسعة في البحر المتوسط يمكن استثمارها بشكل كبير جدا"، قائلا إن الاتفاقية "تخدم الشعب الليبي وتعود بالفائدة إليه"، وإن حكومته "لن تفرط فيها".

ولا يشمل هذا المقطع تصريحات الدبيبة عن نقطة الخلاف الثانية مع اليونان.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في الشهر الماضي أن بلاده اتفقت مع السلطات الليبية الجديدة على استئناف مفاوضات ترسيم حدود المناطق البحرية للبلدين في المتوسط فورا.

وأبرمت حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة في نوفمبر 2019 مذكرتي تفاهم مع تركيا تخص إحداهما التعاون الأمني والعسكري بين الطرفين، فيما تتعلق الثانية بترسيم الحدود البحرية بين الطرفين.

وأثارت المذكرتان احتجاجا لدى عدد من دول المنطقة، منها مصر واليونان اللتان أبرمتا لاحقا مذكرة تفاهم أخرى بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما، رفضتها بدورها تركيا.

المصدر: الجزيرة + RT