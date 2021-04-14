اليونان تعلن عن اتفاق على استئناف محادثات ترسيم حدود المناطق البحرية مع ليبيا فورا

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده اتفقت مع السلطات الليبية الجديدة على استئناف محادثات ترسيم حدود المناطق البحرية في المتوسط فورا.

وأعرب ميتسوتاكيس، في بيان أصدره اليوم الأربعاء عقب اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، عن سعي إثينا إلى إعادة ضبط العلاقات مع ليبيا.

وشهدت العلاقات بين الدولتين ارتفاعا ملموسا في حدة التوتر عام 2019، على خلفية توقيع حكومة الوفاق الليبية مذكرة تفاهم بشأن حدود المناطق البحرية مع تركيا.

المصدر: رويترز