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الرئيس الفلسطيني يوعز بإحالة ملف "بيوت الشيخ جراح" إلى محكمة الجنايات الدولية

أخبار العالم العربي

الرئيس الفلسطيني يوعز بإحالة ملف
Reuters Alaa BADARNEH / POOL
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الثلاثاء، بإحالة ملف البيوت المستهدفة بالاستيلاء عليها في حي الشيخ جراح بالقدس إلى محكمة الجنايات الدولية.

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وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: "بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، تمت إحالة ملف البيوت المستهدفة بالاستيلاء عليها في الشيخ جراح إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب وفق ميثاق روما، ومخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

ورفض أهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس عرضا تقدمت به جمعيات استيطانية بالبقاء في منازلهم مؤقتا مقابل الاعتراف بملكية الأرض للجمعيات الاستيطانية.

وأمهلت المحكمة الإسرائيلية العائلات الفلسطينية حتى الخميس للتوصل إلى اتفاق مع المستوطنين.

المصدر: RT

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