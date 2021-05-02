مظاهرة ضد الاستيطان وطرد السكان في حي الشيخ جراح بالقدس

تظاهر سكان حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة احتجاجا على مخطط طرد عائلات فلسطينية من منازلها في الحي، والسماح للمستوطنين الإسرائيليين بالاستيلاء عليها.

وشارك في المسيرة، نشطاء من الفعاليات الشعبية والرسمية في القدس، وعشرات الشبان المقدسيين الذين عبروا عن رفضهم لقرارات السلطات الإسرائيلية، مرددين شعارات ضد الاستيطان وطرد السكان.

ودعا المشاركون إلى "تصعيد المقاومة الشعبية في الحي الذي يتعرض إلى أبشع سياسات التطهير العرقي في القدس، والعمل على تكثيف التضامن مع كل أهالي الحي".

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ومنحت محكمة إسرائيلية في وقت سابق من اليوم الأحد عائلات "الكرد، والقاسم، والجاعوني، وإسكافي"، التي يبلغ عددها سبع أسر وتضم 30 فردا منهم 10 أطفال مهلة للإخلاء وعائلات "الداوودي، الدجاني، وحماد" حتى مطلع أغسطس، وعددها 7 أسر وتضم 25 فردا بينهم 8 أطفال.

المصدر: "وفاء"