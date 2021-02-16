القضاء الإسرائيلي يرد استئناف عائلات فلسطينية ويمهلها لإخلاء منازلها

ردت المحكمة الإسرائيلية المركزية الاستئناف الذي قدمته 4 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس، للمطالبة بوقف إخلائها منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وأوضح محامي العائلات سامي أرشيد لمركز معلومات "وادي حلوة" في القدس أن "المحكمة المركزية أصدرت قرارها الذي يقضي برفض الاستئناف على قرار محكمة الصلح بإخلاء عائلات اسكافي، الكرد، الجاعوني، والقاسم من منازلها لصالح المستوطنين، بعد أسبوع من جلسة النظر بالاستئناف المقدم من أهالي الحي، وأمهلت العائلات حتى تاريخ الثاني من شهر مايو المقبل لتنفيذ قرار الإخلاء".

وأضاف أن "جهات استيطانية تدعي ملكية الأرض المقامة عليها عقارات الأهالي في حي كرم الجاعوني في الشيخ جراح، وتم تسجيلها عام 1972، وكانت محكمة الصلح أصدرت قرار إخلاء العائلات المذكورة في شهر نوفمبر الماضي، وقدمت العائلات استئنافها للمحكمة المركزية وتم رفضه اليوم. حيث تنوي العائلات التوجه للمحكمة العليا للاستئناف من جديد على القرار".

المصدر: "القدس"