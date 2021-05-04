 
مباشر

الكاظمي يبحث مع منسق البيت الأبيض انسحاب "القوات المقاتلة" من العراق

أخبار العالم العربي

الكاظمي يبحث مع منسق البيت الأبيض انسحاب
الكاظمي وماكغورك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qbr7

بحث رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، مع وفد أمريكي، انسحاب "القوات الأمريكية المقاتلة" من العراق، والمساعدة في توفير الدعم الأمريكي لتأهيل بعض المؤسسات الصحية.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، فإن الكاظمي استقبل منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماكغورك، ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ديريك شوليت، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، جوي هد، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، دانا سترول.

إقرأ المزيد
بريطانيا تعتزم إرسال قوات عسكرية لمحاربة
بريطانيا تعتزم إرسال قوات عسكرية لمحاربة "داعش" في العراق وسوريا

وبحث اللقاء، التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والتأكيد على تفعيل مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، لا سيما في ما يتعلق بانسحاب القوات المقاتلة من العراق، وتطوير التعاون وتوسيعه في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية.

كما بحث اللقاء العراقي الأمريكي، التعاون في المجال الصحي ومكافحة الجائحة، والمساعدة في توفير الدعم لتأهيل بعض المؤسسات الصحية في العراق.

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا