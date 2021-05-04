 
مباشر

مفوضية شؤون اللاجئين: أكثر من 700 مهاجر أعيدوا إلى ليبيا مؤخرا

أخبار العالم العربي

مفوضية شؤون اللاجئين: أكثر من 700 مهاجر أعيدوا إلى ليبيا مؤخرا
Reuters YARA NARDI
أحد المهاجرين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qbog

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن "أكثر من 700 مهاجر أعيدوا إلى ليبيا في الأيام الأخيرة".

وقالت المتحدثة باسم فرع إيطاليا للمفوضية الأممية، كارلوتا سامي في تغريدة عبر "تويتر"، إنه "من بين المهاجرين المذكورين "كان هناك أطفال صغار جدا، فضلا عن أشخاص يحتاجون إلى المساعدة".

وأضافت سامي أن "الأمر سينتهي بهؤلاء المهاجرين في الاعتقال التعسفي إلى أجل غير مسمى، كما سيخاطرون بمزيد من الانتهاكات من قبل المتاجرين بالبشر".

وتابعت "ليبيا ليست ملاذا آمنا".

المصدر: ADNKI

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا