مفوضية شؤون اللاجئين: أكثر من 700 مهاجر أعيدوا إلى ليبيا مؤخرا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن "أكثر من 700 مهاجر أعيدوا إلى ليبيا في الأيام الأخيرة".

وقالت المتحدثة باسم فرع إيطاليا للمفوضية الأممية، كارلوتا سامي في تغريدة عبر "تويتر"، إنه "من بين المهاجرين المذكورين "كان هناك أطفال صغار جدا، فضلا عن أشخاص يحتاجون إلى المساعدة".

وأضافت سامي أن "الأمر سينتهي بهؤلاء المهاجرين في الاعتقال التعسفي إلى أجل غير مسمى، كما سيخاطرون بمزيد من الانتهاكات من قبل المتاجرين بالبشر".

وتابعت "ليبيا ليست ملاذا آمنا".

المصدر: ADNKI