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عامل مصري بشأن السيسي: حتى هذه اللحظة مش مصدق

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عامل مصري بشأن السيسي: حتى هذه اللحظة مش مصدق
Reuters Amr Abdallah Dalsh
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أعرب إسلام عمر، عامل الدليفري المصري الذي التقاه الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بمنطقة شرق القاهرة، عن سعادته بالحصول على هدية من الرئيس عبارة عن سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي.

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وأشار إسلام عمر إلى أنه سعيد بهذه الهدية التي ستسهل عليه تحمل الظروف المعيشية، وقال: "أنا حتى هذه اللحظة مش مصدق كل اللي بيحصل معايا، من ساعة ما قابلت سيادة الرئيس".

وتابع: "لم أكن أملك إلا الموتوسيكل الذي أعمل عليه دليفري في أحد المطاعم، والآن تغير الحال وأصبح لدي تاكسي أبيض".

عامل مصري بشأن السيسي: حتى هذه اللحظة مش مصدق

هذا وتوجه عامل الدليفري بالشكر للرئيس السيسي، قائلا: "شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهدية الرئيس نعمة من ربنا عليا في أيام مفترجة".

ولفت إلى أن هذه الهدية ستساعده في إعالة أسرته في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها.

عامل مصري بشأن السيسي: حتى هذه اللحظة مش مصدق

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي كان قد قرر منح المواطن إسلام عمر، عامل الدليفري الذي قابله الرئيس بالصدفة منذ يومين، هدية عبارة عن سيارة أجرة تعمل بالغاز الطبيعي لتساعده على إعالة عائلته في هذه الظروف.

المصدر: "الوطن"

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