السيسي يوجّه بتوفير سيارة أجرة تعمل بالغاز الطبيعي لمواطن

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمنح شابا لتقاه مصادفة بمنطقة شرق القاهرة اسمه إسلام عمر، سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي لتكون مصدر رزق له ولشقيقه.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها السيسي لمتابعة أعمال إنشائية ضمن تطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة، الخميس الماضي.

وعقب استلامه السيارة أعرب إسلام عمر، عامل الدليفري، عن سعادته بلقاء السيسي، وأنه لم يكن متوقعا أن يستوقفهم الرئيس وأن يتحدث معهم لمعرفة مطالبهم، مقدما الشكر للرئيس المصري "لكل الجهد الذي يقوم به في صالح المواطن المصري والوطن".

المصدر: "الأهرام"