الناطقة باسم "العدالة والبناء" في ليبيا: دعوة وزيرة الخارجية لانسحاب تركيا من البلاد مثيرة للاستغراب

شنت سميرة العزابي الناطقة باسم "حزب العدالة والبناء" في ليبيا الذراع السياسية لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب هجوما على وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.

وجاء الهجوم على خلفية دعوة وزيرة الخارجية لانسحاب القوات التركية من البلاد.

واعتبرت العزابي أن "دعوة المنقوش أمر يثير الاستغراب، زاعمة تواجد مرتزقة آخرين وورود تقارير دولية تفيد بتوريد شحنات سلاح إلى المشير خليفة حفتر".

إقرأ المزيد

وقالت: "وزيرة الخارجية لا تدرك أن القوات التركية المتواجدة في ليبيا جاءت دعما للاستقرار وبناءا على اتفاقية رسمية وأنهم ليسوا قوات مرتزقة"، وفق زعمها.

وأضافت: "حسب خارطة الطريق التي جاءت بالحكومة، فإن الاتفاقيات الدولية الموقعة تعتبر خارج مهام حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمجلس الرئاسي.

وكانت المنقوش قد أدلت بكلمة خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي في روما قالت خلالها إن الحوار قد بدأ مع تركيا ومصممون على انسحابها من ليبيا.

وأضافت أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بدأت حوارا مع تركيا، ولاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات.

وقالت: "لكن في الوقت نفسه، نحن حازمون على نوايانا، ونطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية".

وأوضحت أن الأمر ذو أولوية، لأن أمن ليبيا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية.

المصدر: RT - ناصر حاتم