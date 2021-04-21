 
مباشر

السيسي يستقبل رئيس الكونغرس اليهودي العالمي

أخبار العالم العربي

السيسي يستقبل رئيس الكونغرس اليهودي العالمي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q8ia

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ناقش عملية السلام في الشرق الأوسط مع رئيس الكونغرس اليهودي العالمي.

إقرأ المزيد
السيسي يوجه رسالة إلى رئيس الكونغرس اليهودي العالمي
السيسي يوجه رسالة إلى رئيس الكونغرس اليهودي العالمي

وقال راضي: "استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، رونالد لاودر، رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، وذلك بحضور الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة".

وصرح راضى، بأن اللقاء تناول استعراض بعض الموضوعات في إطار العلاقات المصرية الأمريكية، وكذلك عملية السلام في الشرق الاوسط، وعدد من القضايا التي تتعلق بمكافحة الفكر المتطرف.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا