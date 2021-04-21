السيسي يستقبل رئيس الكونغرس اليهودي العالمي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ناقش عملية السلام في الشرق الأوسط مع رئيس الكونغرس اليهودي العالمي.

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وقال راضي: "استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، رونالد لاودر، رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، وذلك بحضور الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة".

وصرح راضى، بأن اللقاء تناول استعراض بعض الموضوعات في إطار العلاقات المصرية الأمريكية، وكذلك عملية السلام في الشرق الاوسط، وعدد من القضايا التي تتعلق بمكافحة الفكر المتطرف.

المصدر: RT