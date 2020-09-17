السيسي يوجه رسالة إلى رئيس الكونغرس اليهودي العالمي

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، رونالد لاودر، رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، وذلك بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

وصرح بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك بعض جوانب العلاقات المصرية الأمريكية.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس المصري استراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وكذا أهمية تعزيز أطر التعاون الثنائي المتبادل لتطوير هذه العلاقات في جميع المجالات، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تفرض المزيد من التنسيق والتشاور المنتظم بين البلدين الصديقين، "خاصةً فيما يتعلق بدفع جهود التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تموج بها المنطقة، إلى جانب مواجهة خطر الإرهاب والفكر المتطرف".

وأضاف المتحدث الرسمي أن "اللقاء تطرق إلى آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس المصري أهمية دفع العمل الدولي في الوقت الراهن نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية، وهو الأمر الذي من شأنه فتح آفاق الاستقرار والازدهار والتعايش السلمي لكافة شعوب المنطقة"‪.

المصدر: RT