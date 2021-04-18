دياب يغادر لبنان إلى قطر في أول زيارة خارجية منذ 6 أشهر

غادر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم الأحد بيروت إلى قطر، في أول زيارة خارجية له في العام الجاري.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام أن زيارة دياب إلى الدوحة تستغرق حتى الثلاثاء القادم وسيلتقي خلالها كبار المسؤولين القطريين.

وهذه هي أول زيارة خارجية لدياب منذ أكتوبر العام الماضي عندما زار الكويت للمشاركة في مراسم وداع الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح.

وصرح مستشار رئيس الحكومة، خضر طالب، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، بأن دياب سيطلع المسؤولين القطريين خلال الزيارة على "أوضاع لبنان والصعوبات التي يعانيها اللبنانيون ماليا واجتماعيا ومعيشيا واقتصاديا".

وأعرب المستشار عن أمل السلطات اللبنانية في الحصول على المساعدة من الدوحة، قائلا: "وقفت قطر الى جانب لبنان دائما ولن تبخل عليه بالمساعدة".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + "أسوشيتد برس"