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أنقرة: وفد تركي يزور مصر مطلع الشهر المقبل استجابة لدعوة من الجانب المصري

أنقرة: وفد تركي يزور مصر مطلع الشهر المقبل استجابة لدعوة من الجانب المصري

أخبار العالم العربي

أنقرة: وفد تركي يزور مصر مطلع الشهر المقبل استجابة لدعوة من الجانب المصري
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن وفدا تركيا سيزور مصر مطلع شهر مايو المقبل استجابة لدعوة من الجانب المصري.

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تشاووش أوغلو: مرحلة جديدة تبدأ بين تركيا ومصر
تشاووش أوغلو: مرحلة جديدة تبدأ بين تركيا ومصر

ويأتي ذلك بعد إعلان أوغلو أمس الأربعاء عن بداية مرحلة جديدة بين تركيا ومصر، مع إمكانية أن تكون هناك زيارات متبادلة في الفترة المقبلة.

وقال تشاووش أوغلو إن "عهدا جديدا يبدأ في العلاقات مع مصر، وستحدث زيارات متبادلة، وسيكون هناك اجتماع مع مصر على مستوى مساعدي وزيري الخارجية والدبلوماسيين وسيتم تعيين سفير".

وأضاف أن موعد ذلك لم يتحدد بعد و"يمكننا مناقشته في المرحلة المقبلة".

المصدر: الأناضول

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