الإمارات قد تستثمر في منشأة إندونيسية لإنتاج لقاحات كورونا

نقلت وكالة أنباء الإمارات اليوم الاثنين عن وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي قوله، إن الإمارات قد تستثمر في منشأة لإنتاج لقاحات كوفيد-19 في إندونيسيا.

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ونقلت الوكالة عن المزروعي قوله: "دولة الإمارات أعلنت عن استثمارها مبلغ عشرة مليارات دولار، من خلال أجهزتها وأدواتها الاستثمارية الحكومية والخاصة، مع هيئة الاستثمار الإندونيسية".

وأضاف أن "هذه الاستثمارات ستخدم مشاريع وقطاعات استراتيجية في جمهورية إندونيسيا تشمل البنة التحتية والطرق والموانئ والسياحة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية الواعدة التي تحظى بآفاق كبيرة للشراكة الاستثمارية بين القطاعين الخاص في البلدين".

المصدر: رويترز