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الإمارات تبدأ بإنتاج لقاح "حياة-فاكس" ضد كورونا هذا العام

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الإمارات تبدأ بإنتاج لقاح
Reuters Government of Dubai Media Office
عاملة صحية تجهز لقاح ضد فيروس كورونا في الإمارات
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أعلنت الإمارات أن شركة أدوية جديدة في أبوظبي، ستبدأ في تصنيع لقاح الوقاية من فيروس كورونا الذي تنتجه شركة "سينوفارم" الصينية، في وقت لاحق هذا العام، تحت اسم "حياة-فاكس".

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وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار مشروع مشترك بين الشركة الصينية وشركة التكنولوجيا الإماراتية "جروب42" ومقرها أبوظبي.

كما أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيحمل اسم "حياة-فاكس" في الإمارات، لكنه سيكون ذات اللقاح الذي يقدم في الإمارات منذ الموافقة عليه في ديسمبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن طاقة الإنتاج في المشروع المشترك بين "سينوفارم" و"جي.42" بأبوظبي ستصل إلى 200 مليون جرعة في العام.

المصدر: "رويترز"

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