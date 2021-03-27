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بكين: الإمارات والصين تتعاونان في إنتاج لقاحات كورونا بسعر ميسر

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بكين: الإمارات والصين تتعاونان في إنتاج لقاحات كورونا بسعر ميسر
Reuters
وزير خارجية الصين: الإمارات وبكين تتعاونان لإنتاج لقاحات بسعر ميسر
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ذكر وزير خارجية الصين وانغ يي بحديث لوكالة أنباء الإمارات، أن الصين تريد العمل مع الإمارات على إنتاج لقاحات مضادة لكوفيد-19 بسعر ميسر.

وأضاف وانغ في مستهل زيارة رسمية تستمر يومين للإمارات ضمن جولة في المنطقة: "سنعمل على تسريع الإنتاج المشترك للقاحات، بما يقدم مساهمات أكبر لجعل اللقاحات متاحة وميسورة التكلفة للعالم".

وكانت الإمارات أول دولة تطرح لقاح "سينوفارم" الصيني في ديسمبر 2020، حيث أكدت أنه أثبت فاعلية بنسبة 86 بالمئة استنادا إلى نتائج المرحلة الأخيرة من الاختبارات السريرية.

ووصل وانغ إلى الإمارات قادما من طهران حيث وقع اتفاقية تعاون مهمة تستمر 25 عاما مع نظيره الإيراني.

المصدر: وكالات

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