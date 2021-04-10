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مصدر أمني: "إخواني" يدعم إثيوبيا بخصوص سد النهضة ضد بلاده مصر (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصدر أمني:
Reuters
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وثق مقطع فيديو "إخوانيا" مصريا هاربا خارج البلاد، وهو يتحدث عن دعمه للموقف الإثيوبي بشأن بناء وملء سد النهضة على حساب بلاده.

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وأشاد في مقطع الفيديو، بموقف إثيوبيا في سد النهضة، معتبرا أنها ذات قوة، وأنه لا يمانع في "التحالف معها لإسقاط النظام في مصر".

وكشف مصدر أمني لـ "العربية نت" أن الإخواني الهارب يدعى علاء الدين محمد السيد عمر سلمان وهو أحد المتهمين في قضية أحداث كراسة في العام 2013 وصدر بحقه حكم الإعدام واسمه الحركي "علاء الجوكس".

وأضاف المصدر أن "الإخواني الهارب كان ينتمي لحركة "حازمون" التي أسسها حازم صلاح أبو إسماعيل وشارك مع آخرين في مذبحة كرداسة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وقتل لواء من قوات مركز شرطة كرداسة عمدا، وشرع في قتل آخرين واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص وأسلحة بيضاء وادوات للاعتداء على الأشخاص".

المصدر: العربية+ تويتر

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