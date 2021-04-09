مصر تبني عشرات المساجد بملايين الجنيهات في عام واحد

أعلن محافظ البحيرة هشام آمنة أنه خلال عام واحد تم بناء وافتتاح أكثر من 195 مسجدا تجاوزت تكلفتها 330 مليون جنيه في طفرة كبيرة تضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة.

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جاء ذلك خلال افتتاحه وأداء صلاة الجمعة بمسجد الفتح بقرية كفر سلامون بمركز كوم حماده والمقام على مساحة 420 مترا، وبتكلفة إجمالية 2 مليون و 520 ألف جنيه.

يأتي ذلك بالتزامن مع افتتاح 15 مسجدا جديدا آخر بنطاق مراكز (دمنهور وأبو حمص و كفر الدوار وحوش عيسى والمحمودية و كوم حماده) بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون و 270 ألف جنيه.

المصدر: اليوم السابع