تضامن عربي ودولي مع العاهل الأردني في "إجراءاته لحفظ أمن المملكة"

أعرب العديد من الدول في الشرق الأوسط وخارجه عن دعمها الكامل للعاهل الأردني عبد الله الثاني في الإجراءات التي اتخذها، على خلفية أنباء عن مؤامرة مزعومة تهدف للإطاحة به.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن تضامنه التام مع تلك الإجراءات، وأكد "ثقته في حكمة القيادة الأردنية وحرصها على تأمين استقرار البلاد، بالتوازي مع احترام الدستور والقانون"، مشيرا إلى "المكانة المقدرة والعالية" التي يحظى بها الملك عبد الله، سواء بين أبناء الشعب الأردني أوعلى المستوى العربي.

#أبو_الغيط يؤكد التضامن مع #الأردن في صيانة أمنه _______ اعرب السيد احمد ابو الغيط، الامين العام لجامعة الدول العربية،... Posted by ‎جامعة الدول العربية - League of Arab States‎ on Saturday, April 3, 2021

بدوره، أبدى الأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، في بيانين منفصلين وقوف منظمتيهما إلى جانب القيادة الأردنية في تلك الإجراءات.

أكد الأمين العام، د يوسف العثيمين وقوف المنظمة ومساندتها لجميع الإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك... Posted by ‎منظمة التعاون الإسلامي‎ on Saturday, April 3, 2021

كما أعربت جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية والإمارات وسلطنة عمان والبحرين والكويت وقطر، عن دعمها للملك الأردني وولي عهده الحسين بن عبد الله الثاني.

#بيان | تابعت سلطنة عمان باهتمام بالغ التطورات في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، وتؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة بقيادة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه ضمان أمن الأردن الشقيق وسيادته واستقراره. pic.twitter.com/e8ghjF25Ho — وزارة الخارجية (@FMofOman) April 4, 2021

بيان من الديوان الملكي pic.twitter.com/OosvW4ma3i — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 3, 2021

وأشارت بيانات صدرت عن الديوان الملكي السعودي ووزارات الخارجية الإماراتية والقطرية والكويتية إلى أن أمن واستقرار الأردن جزء لا يتجزأ من أمن هذه الدول، فيما أكدت وكالة الأنباء البحرينية أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد وقوفه التام ومساندته الكاملة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها العاهل الأردني لحفظ أمن واستقرار بلاده و"نزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما".

بيان: دولة #قطر تعرب عن تضامنها التام مع #الأردن ومساندتها الكاملة لقرارات الملك عبدالله الثاني بن الحسينhttps://t.co/BMUvUpyas8#وزارة_الخارجية_قطرpic.twitter.com/RrBOL1Xoqn — وزارة الخارجية - قطر (@MofaQatar_AR) April 4, 2021

دولة #الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن وتأييدها ومساندتها التامة لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني من قرارات لحماية أمن الأردن واستقراره.https://t.co/feE8EwGzs4 — وزارة الخارجية والتعاون الدولي (@MoFAICUAE) April 3, 2021

عاجل / جلالة الملك المفدى يعرب عن وقوف مملكة البحرين مع المملكة الأردنية الهاشميةhttps://t.co/yiP8DkXYdcpic.twitter.com/ygtiGTmda9 — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) April 3, 2021

بالإضافة إلى ذلك، صدرت بيانات مماثلة تضامنا مع القيادة الأردنية عن كل من الرئاسة المصرية والخارجية العراقية والرئاسة اللبنانية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والرئيس الفلسطيني محمود عباس والخارجية المغربية.

تعرب جمهورية مصر العربية عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وقياداتها الممثلة في صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد اى محاولات للنيل منها، وتؤكد مصر على ان امن واستقرار الاردن الشقيق هو جزء لا يتجزء من الامن القومي المصري والعربي ... وحفظ الله المملكة من كل سوء

بيان صحفيّ تُؤَكِّدُ الحكومة العراقيّة وقوفها إلى جانب المملكة الأُردنيّةِ الهاشميّة بقيادةِ جلالة الملك عبدالله... Posted by ‎وزارة الخارجية العراقية‎ on Saturday, April 3, 2021

اعلن الرئيس عون عن وقوف لبنان رئيسا وشعبا، الى جانب الاردن ملكا وشعبا، في وجه ما قد يؤثر على الاستقرار والامان في البلد الشقيق الذي طالما وقف الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي مر بها حيث كانت مواقف الملك عبدالله الثاني بن الحسين خير داعم ونصير في المحافل الاقليمية والدولية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 4, 2021

اليمن تؤكد دعمها المطلق ووقوفها التام مع كافة الإجراءات الرامية لحفظ أمن الأردن https://t.co/Bwklu97K13#اليمن#المملكة_الأردنية_الهاشمية — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) April 3, 2021

الرئيس عباس: نقف مع الأردن الشقيق وندعم القرارات التي اتخذها الملك عبد الله لحفظ أمن الأردن واستقراره President Abbas:... Posted by ‎الرئيس محمود عباس - President Mahmoud Abbas‎ on Saturday, April 3, 2021

المملكة المغربية تعرب عن تأييدها المطلق للقرارات التي اتخذها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لضمان استقرار الأردن... Posted by Ministère des Affaires Etrangères on Sunday, April 4, 2021

من جانبها، أعربت حركة "حماس" الفلسطينية، على لسان العضو في مكتبها السياسي، عزت الرشق، عن تضامنها مع الأردن، مبدية تمنيها لأن تبقى المملكة آمنة ومستقرة.

بدورها، أعربت الخارجية التركية عن دعم أنقرة القوي للملك عبد الله وأمن وازدهار الشعب الأردني، مبدية قلقها إزاء آخر التطورات في البلاد، وتابعت: "لا نرى أن استقرار وهدوء الأردن، بلد السلام المحوري في الشرق الأوسط، بمعزل عن استقرار وهدوء تركيا".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عبر "تويتر" أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الأنباء عن المستجدات في الأردن، ولا تزال على تواصل مع المسؤولين في هذا البلد، مشددا على أن الملك عبد الله شريك رئيسي لواشنطن، ويحظى بدعمها الكامل.

We are closely following the reports out of Jordan, and we have been in touch with Jordanian officials. King Abdullah is a key partner of the United States, and he has our full support. — Ned Price (@StateDeptSpox) April 3, 2021

المصدر: RT + وكالات