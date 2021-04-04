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تضامن عربي ودولي مع العاهل الأردني في "إجراءاته لحفظ أمن المملكة"

أخبار العالم العربي

تضامن عربي ودولي مع العاهل الأردني في
Reuters Muhammad Hamed
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أعرب العديد من الدول في الشرق الأوسط وخارجه عن دعمها الكامل للعاهل الأردني عبد الله الثاني في الإجراءات التي اتخذها، على خلفية أنباء عن مؤامرة مزعومة تهدف للإطاحة به.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن تضامنه التام مع تلك الإجراءات، وأكد "ثقته في حكمة القيادة الأردنية وحرصها على تأمين استقرار البلاد، بالتوازي مع احترام الدستور والقانون"، مشيرا إلى "المكانة المقدرة والعالية" التي يحظى بها الملك عبد الله، سواء بين أبناء الشعب الأردني أوعلى المستوى العربي.

#أبو_الغيط يؤكد التضامن مع #الأردن في صيانة أمنه _______ اعرب السيد احمد ابو الغيط، الامين العام لجامعة الدول العربية،...

Posted by ‎جامعة الدول العربية - League of Arab States‎ on Saturday, April 3, 2021

بدوره، أبدى الأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، في بيانين منفصلين وقوف منظمتيهما إلى جانب القيادة الأردنية في تلك الإجراءات.

أكد الأمين العام، د يوسف العثيمين وقوف المنظمة ومساندتها لجميع الإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك...

Posted by ‎منظمة التعاون الإسلامي‎ on Saturday, April 3, 2021

كما أعربت جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية والإمارات وسلطنة عمان والبحرين والكويت وقطر، عن دعمها للملك الأردني وولي عهده الحسين بن عبد الله الثاني.

وأشارت بيانات صدرت عن الديوان الملكي السعودي ووزارات الخارجية الإماراتية والقطرية والكويتية إلى أن أمن واستقرار الأردن جزء لا يتجزأ من أمن هذه الدول، فيما أكدت وكالة الأنباء البحرينية أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد وقوفه  التام ومساندته الكاملة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها العاهل الأردني لحفظ أمن واستقرار بلاده و"نزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما".

بالإضافة إلى ذلك، صدرت بيانات مماثلة تضامنا مع القيادة الأردنية عن كل من الرئاسة المصرية والخارجية العراقية والرئاسة اللبنانية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والرئيس الفلسطيني محمود عباس والخارجية المغربية.

تعرب جمهورية مصر العربية عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وقياداتها الممثلة في صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد اى محاولات للنيل منها، وتؤكد مصر على ان امن واستقرار الاردن الشقيق هو جزء لا يتجزء من الامن القومي المصري والعربي ... وحفظ الله المملكة من كل سوء

بيان صحفيّ تُؤَكِّدُ الحكومة العراقيّة وقوفها إلى جانب المملكة الأُردنيّةِ الهاشميّة بقيادةِ جلالة الملك عبدالله...

Posted by ‎وزارة الخارجية العراقية‎ on Saturday, April 3, 2021

الرئيس عباس: نقف مع الأردن الشقيق وندعم القرارات التي اتخذها الملك عبد الله لحفظ أمن الأردن واستقراره President Abbas:...

Posted by ‎الرئيس محمود عباس - President Mahmoud Abbas‎ on Saturday, April 3, 2021

المملكة المغربية تعرب عن تأييدها المطلق للقرارات التي اتخذها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لضمان استقرار الأردن...

Posted by Ministère des Affaires Etrangères on Sunday, April 4, 2021

من جانبها، أعربت حركة "حماس" الفلسطينية، على لسان العضو في مكتبها السياسي، عزت الرشق، عن تضامنها مع الأردن، مبدية تمنيها لأن تبقى المملكة آمنة ومستقرة.

بدورها، أعربت الخارجية التركية عن دعم أنقرة القوي للملك عبد الله وأمن وازدهار الشعب الأردني، مبدية قلقها إزاء آخر التطورات في البلاد، وتابعت: "لا نرى أن استقرار وهدوء الأردن، بلد السلام المحوري في الشرق الأوسط، بمعزل عن استقرار وهدوء تركيا".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عبر "تويتر" أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الأنباء عن المستجدات في الأردن، ولا تزال على تواصل مع المسؤولين في هذا البلد، مشددا على أن الملك عبد الله شريك رئيسي  لواشنطن، ويحظى بدعمها الكامل.

المصدر: RT + وكالات

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