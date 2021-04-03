حكومة هادي تتهم الحوثيين بقتل طفل وإصابة 5 آخرين في مأرب

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم السبت، جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، باستهداف حي سكني في مدينة مأرب وسط البلاد، بقصف صاروخي أوقع ضحايا من المدنيين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، أن "طفلا قتل وأصيب 5 آخرون، اثنان منهم في حالة حرجة، بشظايا صاروخ أطلقه الحوثيون على حي سكني مكتظ بالنازحين شمالي مدينة مأرب"​​​.

وأضافت أن "الصاروخ تسبب في إلحاق أضرار بالغة بمنزلين وحافلة نقل في الحي المستهدف".

وبين حين وآخر تتعرض مدينة مأرب التي تضم قيادة الجيش اليمني، إلى هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة، تتهم فيها الحكومة جماعة الحوثيين بتنفيذها على المدينة فيما تنفي الأخيرة الاتهامات.

في المقابل، اتهمت جماعة الحوثيين طيران التحالف العربي بشن 17 غارة صباح اليوم على مناطق متفرقة من محافظتي مأرب والجوف.

ونقلت قناة "المسيرة" الموالية للحوثيين، عن مصدر أمني قولة إن "طيران العدوان شن 12 غارة على مديريتي مدغل وصرواح بمأرب".

وأشار المصدر إلى أن طيران التحالف العربي "استهدف كذلك بثلاث غارات منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف وغارتين على مديرية برط بالجوف".

المصدر: "سبأ"