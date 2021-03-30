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اليمن.. محاولة اغتيال فاشلة لقيادي في الجنوبي الانتقالي في عدن

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اليمن.. محاولة اغتيال فاشلة لقيادي في الجنوبي الانتقالي في عدن
Reuters
محافظة عدن في اليمن - أرشيف
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أفاد مراسلنا في اليمن، الثلاثاء، بنجاة مأمور مديرية "دار سعد" بالعاصمة الموقتة عدن، أحمد عقيل باراس من محاولة اغتيال وإصابة أحد مرافقيه بجروح بالغة.

وأشار المراسل، إلى أن الحادثة وقعت في مديرية "دار سعد"، التي تكثر فيها الاختلالات الأمنية.

وأضاف: "سبق وأن اغتيل فيها المصور نبيل القعيطي مصور الوكالة الفرنسية والمتعاون مع روسيا اليوم ووكالة رابتلي قبل عام".

يذكر أن باراس يعتبر أحد قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.

صلاح العاقل - اليمن

المصدر: RT

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