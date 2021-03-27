مصر.. توقف حركة المرور بطريق مركزي نتيجة سقوط دعامة جسر (صور + فيديو)
أعلن مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة المصرية سقوط دعامة أحد الأعمدة بجسر ترسا بطريق المريوطية التابع لحي الهرم على إحدى السيارات ما أدى إلى توقف حركة المرور.
وأضاف المصدر أن السقوط لم تنتج عنه إصابات.
وصرح بأن السيارات تكدست في الاتجاه القادم من الهرم إلى مطلع الطريق الدائري وطريق أبو النمرس.
وأشار المصدر إلى أن الشركة المنفذة تقوم حاليا برفع ما سقط من الدعامة على الطريق لعودة الحركة المرورية، خاصة أن الطريق شريان حيوي يربط القادم من شارعي الهرم وفيصل بالطريق الدائري.
كوبري #ترسا اللي تحت الإنشاء وقع عامود منه بارتفاع ٣٠ م ولحد دلوقتي مش عارفين حجم الإصابات او الوفيات 💔— ♣️♥️°o.O Dina O.o°♥️♣️ (@dina80800) March 27, 2021
استرها ياااارب 🥺#قطار_سوهاج_فساد_العسكر#قناة_السويس#ارحل_يا_سيسيpic.twitter.com/nrdsxeExHN
المصائب لا تأتي فرادا😱😰😥😰🤔— محمد نجيب الكشكي (@mohamedalkeshki) March 27, 2021
صيب عدد من أهالي منطقة المريوطية بحالة من ذعر والهلع نتيجة سقوط سقالات كوبري ترسا تحت الإنشاء.
وذكر شهود عيان، أن سقالات كوبري ترسا سقطت على ميكروباص وسيارة ملاكي تصادف مرورهما بتلك المنطقة.. pic.twitter.com/Ye2LTaINhx
لا حول ولا قوة الا بالله— Mohamed Yousef (@Mohamed01533116) March 27, 2021
سقوط عمود من كوبري ترسا علي ميكروباص وسيارة
يارب لطفك 🙏 pic.twitter.com/FcFFNZDIN5
المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية