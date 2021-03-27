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مصر.. توقف حركة المرور بطريق مركزي نتيجة سقوط دعامة جسر (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر.. توقف حركة المرور بطريق مركزي نتيجة سقوط دعامة جسر (صور + فيديو)
RT
مصر.. توقف حركة المرور بطريق المريوطية نتيجة سقوط دعامة جسر ترسا
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أعلن مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة المصرية سقوط دعامة أحد الأعمدة بجسر ترسا بطريق المريوطية التابع لحي الهرم على إحدى السيارات ما أدى إلى توقف حركة المرور.

وأضاف المصدر أن السقوط لم تنتج عنه إصابات.

وصرح بأن السيارات تكدست في الاتجاه القادم من الهرم إلى مطلع الطريق الدائري وطريق أبو النمرس.

وأشار المصدر إلى أن الشركة المنفذة تقوم حاليا برفع ما سقط من الدعامة على الطريق لعودة الحركة المرورية، خاصة أن الطريق شريان حيوي يربط القادم من شارعي الهرم وفيصل بالطريق الدائري.

المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية

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