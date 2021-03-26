الأردن: وضع العلم العراقي القديم في اجتماع رسمي خطأ غير مقصود

أكدت وزارة الزراعة الأردنية، الجمعة، أن وضع العلم العراقي القديم خلال اجتماع وزيرها مع نظيره العراقي في عمان، خطأ غير مقصود.

وذكر بيان للوزارة: "وردتنا معلومات عن الخطأ البروتوكولي خلال اللقاء الفردي الذي عقد يوم الخميس الماضي، بين وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات ونظيره العراقي محمد الخفاجي".

وأضاف، أن "الخطأ يتمثل بوضع العلم العراقي الذي كان معتمدا بلفظ الله أكبر بالخط الكوفي الأخضر ونجماته الثلاث قبل إزالتها حسب التعديل الأخير".

وتابع: "هذا خطأ غير مقصود، والأردن يحترم خيارات الشعب العراقي الشقيق ويدعمها من أجل عراق قوي ومزدهر".

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وطالب وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي، في وقت سابق من اليوم، الحكومة الأردنية بالاعتذار بسبب وضع علم نظام صدام حسين على الطاولة التي كان يجلس عليها خلال زيارته الأخيرة لعمان.

وانتشرت صورة للعلم العراقي السابق، وهو موضوع على طاولة وزير الزراعة العراقي خلال جلسة رسمية مع نظيره الأردني في العاصمة عمان.

المصدر: RT