نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية كاملة السيادة واتفاقيات السلام تكون مع الدول العربية أولا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن السيطرة الأمنية في فلسطين يجب أن تبقى في أيدي إسرائيل، مؤكدا رفضه لدولة فلسطينية كاملة السيادة.

وفي رده على سؤال موقع "بانيت" الإسرائيلي "هل ترى ضمن رؤيتك قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل؟"، قال نتنياهو: " ليس وفقا للمفهوم المتطرف الذي يتطرق له الناس، لأن السيطرة الأمنية يجب أن تبقى في أيدينا، وإلا فسنحصل على حماس".

وأضاف "هذا يعني أن القوة السيادية الأمنية يجب أن تبقى بيد إسرائيل في المنطقة الصغيرة بين نهر الأردن والبحر، بغير هذا سنحصل على حماس والقاعدة وإيران... لذلك دولة ليس بالمفهوم الكلاسيكي، ماذا سنطلق على ذلك؟ حكم ذاتي وأكثر؟ أو دولة منقوصة؟ لا أريد الدخول في ذلك. القوة السيادية الأمن يجب أن تبقى بيد أيدينا".

وعن إمكانية عقد اتفاقية سلام مع الفلسطينيين، قال نتنياهو: "أعتقد أن هذا سيتحقق، ولكن بشكل عكسي، من خلال اتفاقيات السلام مع الدول العربية أولا. لا أعتقد أننا لن نقيم علاقات مع الفلسطينيين. نحن الآن نقيم علاقة مع السلطة الفلسطينية بما يتعلق بالتطعيمات لأننا نعيش في نفس المكان وعلينا التعامل مع الأمر بصورة مسؤولة".

المصدر: "بانيت"