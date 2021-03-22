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طيران التحالف العربي يصيب ميناء للحبوب في اليمن

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طيران التحالف العربي يصيب ميناء للحبوب في اليمن
Reuters
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شن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عشرات الهجمات الجوية ضد ما وصفه بأهداف عسكرية للحوثيين في شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء وميناء الصليف على ساحل البحر الأحمر.

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وقال التحالف العسكري، الذي يخوض حربا منذ 2015 ضد جماعة أنصار الله الحوثية التي تسيطر على شمال اليمن، إنه "قصف مصنعا لتجميع الصواريخ والطائرات المسيرة في صنعاء".

من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن هجمات جوية أصابت أيضا ميناء الصليف للحبوب، الذي يسيطر عليه الحوثيون بشمال الحديدة، وأصابت قذيفتان مستودعا وعنابر معيشة لإحدى شركات إنتاج المواد الغذائية.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة في بيان اليوم الاثنين: "ذكرت السلطات المحلية وإدارة الشركة أنه تم نقل 6 عمال مصابين إلى مرافق طبية محلية للعلاج".

المصدر: رويترز

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