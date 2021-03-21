طيران التحالف العربي يجدد قصف موقعين للحوثيين في صنعاء
Reuters AHMED YOSRI
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جدد التحالف العربي غاراته الجوية على مواقع تابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية في العاصمة صنعاء، وسط اليمن.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر عسكري يمني، أن "طيران التحالف نفذ 4 غارات على معسكر النهدين التابع للحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني سابقا) في المجمع الرئاسي جنوبي العاصمة".
وأضاف أن "التحالف استهداف بغارة جوية عنيفة معسكر سلاح الصيانة في منطقة النهضة شمالي صنعاء".
ويأتي القصف الجوي على صنعاء، بعد ساعات من تنفيذ طيران التحالف 6 غارات استهدفت معسكرات الحفا وسلاح الصيانة وعمد، شرق وشمال وجنوب العاصمة.
المصدر: "سبوتنيك"