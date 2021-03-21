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طيران التحالف العربي يجدد قصف موقعين للحوثيين في صنعاء

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طيران التحالف العربي يجدد قصف موقعين للحوثيين في صنعاء
Reuters AHMED YOSRI
المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي
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جدد التحالف العربي غاراته الجوية على مواقع تابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية في العاصمة صنعاء، وسط اليمن.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر عسكري يمني، أن "طيران التحالف نفذ 4 غارات على معسكر النهدين التابع للحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني سابقا) في المجمع الرئاسي جنوبي العاصمة​​"​.

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وأضاف أن "التحالف استهداف بغارة جوية عنيفة معسكر سلاح الصيانة في منطقة النهضة شمالي صنعاء".

ويأتي القصف الجوي على صنعاء، بعد ساعات من تنفيذ طيران التحالف 6 غارات استهدفت معسكرات الحفا وسلاح الصيانة وعمد، شرق وشمال وجنوب العاصمة.

 

المصدر: "سبوتنيك"

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