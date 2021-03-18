 
مباشر
عاجل
ماكرون: في الأسابيع القادمة سنحتاج لتغيير النهج والأسلوب فيما يتعلق بلبنان

بغداد لواشنطن: مخيم الهول في سوريا قنبلة موقوتة

أخبار العالم العربي

بغداد لواشنطن: مخيم الهول في سوريا قنبلة موقوتة
Gettyimages.ru
مخيم الهول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pzwb

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، أن مخيم الهول في سوريا يشكل قنبلة موقوتة لوجود 20 ألف طفل عراقي فيه.

وقال الأعرجي خلال استقباله السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، إن "بلاده تتطلع إلى أن لا يقتصر الحوار مع العراق على الجانب الأمني فقط، بل وعلى المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية، والمجالات الأخرى أيضا".

وأضاف، أن "العراق بحاجة إلى حل عملي ونهائي لموضوع مخيم الهول، وبمشاركة المجتمع الدولي، كونه يضم جنسيات متعددة وجميعهم من الإرهابيين".

وأشار الأعرجي إلى أن "استمرار مخيم الهول على ماهو عليه يشكل قنبلة موقوتة، لوجود 20 ألف طفل عراقي، بين طفل وحدث، وهؤلاء سيصبحون دواعش يشكلون خطرا على العراق والمنطقة، إن لم يتكاتف الجميع من أجل حل هذه المشكلة التي تهدد أمن العراق والمنطقة والعالم".

إقرأ المزيد
أسوشيتيد برس: تصاعد عمليات القتل الغامضة داخل مخيم الهول شمال شرق سوريا
أسوشيتيد برس: تصاعد عمليات القتل الغامضة داخل مخيم الهول شمال شرق سوريا

وبحث اللقاء الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، واستكمال الحوارات السابقة التي جرت، وحسب طلب الحكومة العراقية.

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا